Denizli'de hafta sonu tatili için gittiği gölette boğuldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim ve Samime Kayaaslan çifti dün, hafta sonu tatilinde zaman geçirmek amacıyla Dımbazlar Göleti'ne gitmişti.

İbrahim Kayaaslan, bir süre sonra gölete düşmüş, eşinin çırpındığını fark eden Samime Kayaaslan da onu kurtarmak için suya atlamıştı.

Çevredeki balıkçılar tarafından sudan çıkarılan kadın, Buldan Devlet Hastanesine kaldırılmış, gözden kaybolan İbrahim Kayaaslan'ın bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.