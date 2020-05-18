Denizli'de evine dönmeyen yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Fesleğen Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kamacı (69),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma serbestisinde, evden çıktı.

Serbestinin bittiği saat 18.00'de evine dönmeyen Kamacı için yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Kamacı'nın bulunması için arama çalışması başlatan emniyet ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Alzaymır başlangıcı olan Kamacı'nın kullandığı ilaçlar nedeniyle hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.