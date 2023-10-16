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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de dere yatağında cansız beden bulundu

        Denizli'de dere yatağında cansız beden bulundu

        Denizli'de dere yatağında el ve ayakları bağlanmış bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 00:22 Güncelleme: 16.10.2023 - 00:23
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        Dere yatağında cansız beden bulundu
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında el ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

        Korucuk Mahallesi Çürüksu Deresi yatağında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi.

        Bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin el ve ayakları bağlanmış, silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

        AA'nın haberine göre; cansız beden, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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