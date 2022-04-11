Denizli’de hafta sonu zaman zaman şiddetli fırtına etkili olsa da, 25 dereceleri bulunan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar güneşin tadını çıkardı. Son 10 yılın en soğuk ve yağışlı kışının ardından geçtiğimiz hafta mevsim normallerine yükselen sıcaklıklarla sevinen Denizlililer, bahar mevsiminin ortasında 1 günde 4 mevsimi bir araya yaşadı.
Kentin yüksek kesimleri ve ilçelerde kar yağışının görüldüğü kentte, bir anda bastıran gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şiddetli bir şekilde yağan doludan kaçmak için çatı altlarına ve dükkanlara sığındı. Kısa sürede etkisini bir çok noktada gösteren dolu, bazı noktalarda ise beyazlık oluşturdu. Yaklaşık 20 dakikalık sürenin ardından dolu yağışının kesilmesiyle beraber, güneş yüzünü tekrar gösterdi.
"DOLU YAĞIŞI ANİDEN GELDİ"
Son zamanlarda havaların farklılık gösterdiğini ve tedbirsiz dışarı çıktığını belirten Nuray Divrik, “Hafta sonu çok güzeldi hava yani yazlıklarımızı çıkarmıştık zaten kısa kollu kıyafetler ile geziyorduk. Bu sabah saatlerinde ise bir anda hava soğudu. Bir anda gök gürültü dolu yağdı. Bizde buraya sığındık, tedbirsiz çıkmıştık. Bazı ilçelerimizde kar yağdı, bugünde dolu yağınca bizde burada bir süre kaldık” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!