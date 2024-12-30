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        Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tek yönlü kapatıldı

        Denizli-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı. Bölgede yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:44
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        Denizli-Antalya kara yolunda kar engeli
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        Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

        AA'nın haberine göre, Denizli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Denizli-Antalya kara yolu, Cankuratan mevkisinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.

        Bölgede yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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        Öte yandan trafik ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturduğu kontrol noktasında, kar lastiği ve zinciri olmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

        Karayolları ekipleri de bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.