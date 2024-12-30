Denizli-Antalya kara yolunda kar engeli

Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

AA'nın haberine göre, Denizli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Bu kapsamda Denizli-Antalya kara yolu, Cankuratan mevkisinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.

Bölgede yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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Öte yandan trafik ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturduğu kontrol noktasında, kar lastiği ve zinciri olmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri de bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.