"Denize kıyı Marmaris’e denizi tekrar getireceğim"

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Marmaris ve Fethiye başta olmak üzere pek çok kıyıda ciddi kirlenme, tabanda balçık oluştuğunu kaydeden Ayaydın, öncelikle bu balçıkların temizlenmesi için tüm imkanları devreye sokacaklarını söyledi.

Ayaydın temiz bir denizde halk plajlarının sayısını da artıracaklarını da kaydetti. Ayaydın şöyle konuştu: "Muğla halkına söz verdim. Marmaris’e, Fethiye’ye denizi tekrar getireceğim. Öncelikle balçık olan yerler temizlenecek. Halkın rahat ve güvenle gireceği halk plajları yapacağım. Bunlar yapılıp kaderine de bırakılmayacak. Elimiz hep üzerinde olacak. Uygun fiyatlı olacak. Eğer imkanları yetersiz kalırsa destekleyeceğiz, sübvanse edeceğiz. Kalite standardının düşmesine asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımız çoluk çocuğuyla gönül rahatlığıyla bu plajlara girip gün boyu ayrılmak istemeyecek. Bunlar yapılamayacak şeyler değil. Ama kendi partisinden olan belediye ile bile kavga eden yöneticiler olunca maalesef sonuç böyle oluyor.”

Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı ile Prof. Dr. Aydın Ayaydın "STK’LAR BİZİM REHBERİMİZ" Marmaris’in çevre konusundaki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Marmaris Çevreciler Derneği Başkanı Ahmet Kutengin ile de bir araya gelen Ayaydın, sorunları dinledi. Ayaydın, “Ahmet Bey siyaset dışı tarafsız biri. Daha doğrusu tek tarafı Marmaris ve cennet koylar olan birisi. Ahmet Bey gibi çevre konusunda hassas her kesimle görüşüp bize zaman kazandıracak, rehberimiz olacak çözüm önerilerini dikkate alacağız, onları dinleyeceğiz. Bu sözümüzü onların da desteği ile çözeceğiz” diye konuştu.