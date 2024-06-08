Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Denizden çıkan sır cinayetle ilgili yeni gelişme - Güncel haberler

        Denizden çıkan sır cinayetle ilgili yeni gelişme

        İstanbul Büyükçekmece'de balıkçıların denizde elleri ve kolları bağlı şekilde bulduğu cansız kadın bedeniyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu belirlendi. 4 gündür kayıp olduğu öğrenilen genç kız için dün kayıp başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

        Giriş: 08.06.2024 - 01:41 Güncelleme: 08.06.2024 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizden çıkan sır cinayetle ilgili yeni gelişme
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde cansız beden görüldü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, halıya sarılı dambılla bağlanan cansız bedenin yapılan incelemesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu belirlendi.

        4 GÜNDÜR KAYIPMIŞ

        Genç kızın öldürüldüğü ortaya çıkmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede genç kızın anne ve babasının boşandığı belirlendi. Annesi ile Avcılar’da kaldığı öğrenilen genç kızdan aile 4 gündür haber alamadığı ve dün akşamüstü de annesi kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

        SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

        Halıya sarılı dambılla bağlanarak denize atıldığı belirlenen Sedef Güler’in kız kardeşi sosyal medya hesabından ‘4 gündür haber alamıyoruz kayıp’ diye fotoğraf paylaşıldığı görüldü. Olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatan Cinayet ekipleri, genç kızın en son kiminle görüştüğünü tespit etmek için soruşturmayı derinleştirdi. Olayın çözülmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

        Ellerini ve kollarını bağlayıp denize atmışlar
        Ellerini ve kollarını bağlayıp denize atmışlar
        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        #Büyükçekmece
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        Ünlü uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
        Ünlü uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Başkent'te sağanak yağış
        Başkent'te sağanak yağış
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa