Morrison'dan Macron'a: Doğru zamanda görüşmeyi umuyorum

HABERTURK.COM / Ajanslar

Washington'da gazetecilere konuşan Avustralya Başbakanı Scott Morrison 'doğru bir zamanda, fırsatlar olduğunda' Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeyi umduğunu söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin Fransa ile 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki geleneksel denizaltı filosu inşa etme projesinin iptaliyle ilgili açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesini değerlendiren Morrison, Biden'ın Fransa'nın Hint-Pasifik'teki önemli rolünü "yalnızca ABD'nin perspektifinden değil, yeni düzenlemedeki tüm ortaklarla pekiştirebildiğine" memnun olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Fransa ile olan ilişkisine değer verdiğini, istikrarlı ve güvenli bir bölgeyi korumak için Fransa ve Avrupa ile birlikte çalışmak istediğini söyleyen Morrison, "Yani kapımız sonuna kadar açık, davetimiz orada. Hayal kırıklığını anlıyoruz ve sabırlı olacağız, eski arkadaşlarla tekrar çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kararın arkasında durdu ve Avustralya'nın ulusal güvenlik çıkarlarına uygun hareket ettiğini söyledi.

BIDEN MACRON GÖRÜŞMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, Biden'ın talebi üzerinde 22 Eylül’de telefonda görüşmüştü.

İki lider yaptıkları telefon görüşmesinde, Avustralya'nın Fransa ile imzaladığı denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ve İngiltere ile ortaklık kurmasıyla yaşanan krizin ardından güveni garanti eden şartları oluşturmak ve ortak hedeflere ulaşmak için somut önlemler önermeyi amaçlayan derin istişare sürecini başlatmaya karar verdi.

Macron ve Biden'ın anlaşma noktalarına ulaşmak ve bu sürecin dinamik şekilde devamlılığını sağlamak için ekim sonunda Avrupa'da bir araya geleceği aktarılan açıklamada, Macron'un bu bağlamda Fransa'nın Washington Büyükelçisi'nin gelecek hafta ABD'deki görevine dönmesine karar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin, Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin (AB) Hint-Pasifik bölgesindeki angajmanının stratejik önem taşıdığını teyit ettiği belirtildi.

AVUSTRALYA, ABD VE İNGİLTERE ARASINDAKİ AUKUS ANLAŞMASI

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 16 Eylül'de "Gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi." açıklamasını yapmıştı.

17 Eylül'de Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklayan Le Drian, ABD'nin tutumunu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirmişti.