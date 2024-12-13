Deniz Türüç: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Alman temsilcisi Heidenheim'i 3-1 yenen Başakşehir'in oyuncularından Deniz Türüç, galibiyeti değerlendirdi.

"FENERBAHÇE'DEN DE ÜÇ PUANI ALACAĞIZ"

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Deniz Türüç yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok büyük ve saygı duyduğum bir camia. Çok iyi oyuncuları var, büyük de bir hoca getirdiler. Başakşehir olarak kazanmak için orada olacağız." dedi.

Başarılı futbolcu ayrıca, "Hiç kolay olmayacak. Eski kulübüm olduğu için ne kadar zor bir deplasman olduğunu biliyorum. İyi bir form yakaladık ve inşallah oradan da 3 puanı alacağız. Benim için her maç önemli." diye konuştu.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.