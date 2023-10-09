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        Haberler Gündem Çevre Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir! - Haberler

        Deniz suyu sıcaklığındaki artış, şiddetli yağışları da tetikleyebilir!

        Son dönemde etkili olan ve sellere yol açan ani şiddetli yağışlarla ilgili korkutan bir açıklama daha geldi. Çanakkale Üniversitesi'nden Doç.Dr.Zahide Acar, "İklim, çok büyük dinamikler içerisinde. Son yıllarda 'ekstrem olaylar' adını verdiğimiz afetlerde, çok ciddi artış var. Bunların oluşumunu ve gelişimini hızlandıran etkiler çoğunlukla insan kökenli oluyor. Özellikle deniz suyu sıcaklıklarının son yıllarda artış göstermesi, birçok yerde yağışının şiddetlenmesi ya da yağış oluşum mekanizmasında bir değişikliğe sebep olması söz konusu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:52 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:52
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          Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Zahide Acar, şiddetli yağışların yaşanabileceğine dikkati çekip, "Deniz suyu sıcaklığındaki artışlar, yağmur bulutu oluşumunu hızlandırıcı bir mekanizmaya sahip" dedi.

        • 2

          DHA'da yer alan habere göre Türkiye'de son yıllarda yaşanan kurak ve sıcak havalar nedeniyle deniz suyu sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

        • 3

          ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zahide Acar, deniz suyu sıcaklığındaki artışın yağış oluşum mekanizmasını artıracağını belirterek, ilerleyen dönemlerde şiddetli yağışları tetikleyeceğini söyledi.

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          Deniz suyunun mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Doç. Dr. Acar, "Deniz suyu sıcaklığındaki artışlar, yağmur bulutu oluşumunu hızlandırıcı bir mekanizmaya sahip. Özellikle 2021 yılında bunu Karadeniz bölgesi boyunca yaşamıştık. 2014 yılında benzer bir olayı, Gökçeada'da yaşadık. Burada deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması, bulut oluşum mekanizmasını güçlendirdi ve arkasındaki topografik yükselti şiddetli yağışların gelişimine zemin hazırladı" dedi.

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          "SON YILLARDA AFETLERDE ÇOK CİDDİ ARTIŞ VAR"

          Şiddetli yağışlara dikkat çeken Doç. Dr. Acar, "İklim, çok büyük dinamikler içerisinde. Son yıllarda 'ekstrem olaylar' adını verdiğimiz afetlerde, çok ciddi artış var. Bunların oluşumunu ve gelişimini hızlandıran etkiler çoğunlukla insan kökenli oluyor. Özellikle deniz suyu sıcaklıklarının son yıllarda artış göstermesi, birçok yerde yağışının şiddetlenmesi ya da yağış oluşum mekanizmasında bir değişikliğe sebep olması söz konusu. Bunun örneklerini ülkemizde, birçok zaman yaşıyoruz. Sadece deniz olan alanlarda değil; diğer sulak alanlarda da su sıcaklığında yaşanan artışlar, birçok yerde yağış oluşum mekanizmasını artıracak etkilere neden olacak. Gelecekte şiddetli yağışların daha fazla gelişmesi de öngördüğümüz sonuçlar içerisinde yer alıyor" diye konuştu.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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