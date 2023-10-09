"SON YILLARDA AFETLERDE ÇOK CİDDİ ARTIŞ VAR"

Şiddetli yağışlara dikkat çeken Doç. Dr. Acar, "İklim, çok büyük dinamikler içerisinde. Son yıllarda 'ekstrem olaylar' adını verdiğimiz afetlerde, çok ciddi artış var. Bunların oluşumunu ve gelişimini hızlandıran etkiler çoğunlukla insan kökenli oluyor. Özellikle deniz suyu sıcaklıklarının son yıllarda artış göstermesi, birçok yerde yağışının şiddetlenmesi ya da yağış oluşum mekanizmasında bir değişikliğe sebep olması söz konusu. Bunun örneklerini ülkemizde, birçok zaman yaşıyoruz. Sadece deniz olan alanlarda değil; diğer sulak alanlarda da su sıcaklığında yaşanan artışlar, birçok yerde yağış oluşum mekanizmasını artıracak etkilere neden olacak. Gelecekte şiddetli yağışların daha fazla gelişmesi de öngördüğümüz sonuçlar içerisinde yer alıyor" diye konuştu.