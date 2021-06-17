Şarkıcı Deniz Seki, mart ayında ayrıldığı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik ile barıştı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle nikah masasına oturamadıklarını dile getiren çift, küslüğün sona ermesinin ardından tatil sezonunu açtı.
ALAY KONUSU OLDU
Birlikte Ege koylarında mavi turan çıkan ikiliden Seki, yeni tekne pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Deniz Seki, fotoğrafına uyguladığı photoshopu abartınca takipçilerinin diline düştü. Bacağını yamulttuğu görülen şarkıcı, sosyal medyada alay konusu oldu. Seki'nin gönderisindeki yorumları sınırlandırdığı ise dikkatlerden kaçmadı.
"PHOTOSHOP DEĞİL, GENİŞ AÇI" DEMİŞTİ
Bu paylaşımında bacaklarının uzunluğu dikkat çeken Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde 'photoshop' yorumlarına karşı açıklama yapmayı ihmal etmemişti. Şarkıcı, gönderisine, "Şimdi 'Photoshop'la bacaklarını niye uzattın?' diyenler gelmeden hemen yazalım. Sakin olun arkadaşlar, sadece geniş açı çekimi. Filtreye gerek yok..." ifadelerini not düşmüştü.
"YAZ SEZONUNU TERASTA AÇTIM"
2,5 ayda 22 kilo veren Deniz Seki (50),geçtiğimiz haftalarda da bikinili pozunu yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı fotoğrafına, "An itibarıyla yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" notunu düşmüştü.
"ÖYLE BİR İDDİAM YOK"
Paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada çok konuşulan Seki, "Photoshop" iddialarını reddetmişti. Sanatçı, "Katıldığım televizyon programlarında ne kadar zayıfladığım görülebilir arkadaşlar. 'Ben dünyanın en güzel kadınıyım' diye bir iddiam yok, beğenmezler olur biter. Kötü enerjilerini onlara yollayıp, hepsini sevgiyle kucaklıyorum" demişti.
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