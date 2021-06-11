"ÖYLE BİR İDDİAM YOK"

Paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada çok konuşulan Seki, "Photoshop" iddialarını reddetmişti. Sanatçı, "Katıldığım televizyon programlarında ne kadar zayıfladığım görülebilir arkadaşlar. 'Ben dünyanın en güzel kadınıyım' diye bir iddiam yok, beğenmezler olur biter. Kötü enerjilerini onlara yollayıp, hepsini sevgiyle kucaklıyorum" demişti.