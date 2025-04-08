Deniz Seki'nin erkek kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi: Kritik aşamayı atlattı

Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki, ciddi bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası ağır yaralanan Serkan Seki’nin hastanede tedavisi sürüyor.

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"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kardeşinin hayati tehlikeyi atlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı; "Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım."

Fotoğraflar: Instagram