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Deniz Seki'nin aile pozu

Türk pop müziğin bilinen ismi Deniz Seki, aile pozunu Instagram'da, "Tek gerçek onlar" notunu ekleyerek paylaştı. Geçtiğimiz günlerde şarkıcının kardeşi Serkan Seki, beyin kanaması geçirmişti

28.11.2019 - 16:30 | Güncelleme:
Deniz Seki
HABERTURK.COM

Deniz Seki, birkaç gün önce erkek kardeşinin beyin kanaması geçirdiğini söyleyerek, dua istemişti. Ünlü şarkıcı, kısa bir süre sonra da kardeşinin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtmişti.

Seki, kardeşleri ve annesiyle beraber kahkaha atarken çekilen fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

"ZOR GÜNLER GEÇER GİDER"

Seki aile pozuna, "Zor günler geçer gider, yanınızda aileden başka hiçbir şey kalmaz. Tek gerçek onlar. Keşke zaman burada dursa. Birlikte hep böyle gülebileceğimiz günlere..." notunu ekledi.

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