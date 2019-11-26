Deniz Seki ve ailesi zor günler yaşamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde annesi fenalaşan Seki'nin bu kez kardeşi hastanelik oldu. Beyin kanaması geçiren Serkan Seki hemen ameliyata alındı. 6 saat süren bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Serkan Seki'nin durumu ciddiyetini koruyor.

2.Sayfa programının ulaştığı Deniz Seki, 'Lütfen kardeşim için dua edin. Onu ben büyüttüm' açıklamasını yaptı.