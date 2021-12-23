Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve kız çocuklarının eğitimine dikkat çeken Altın Taç Ödül Töreni, önceki akşam Baltalimanı'ndaki bir mekanda gerçekleştirildi. Gökay Kalaylıoğlu ve Banu Noyan'ın sunduğu gecede Ersan Erdura, Çiğdem Tunç, Cem Özer ve Deniz Seki ise Onur Ödülü aldı.

Gece sonunda basın mensublarının sorularını yanıtlayan Seki, "Çok güzel bir gece olmuş. Bana da Onur Ödülü layık görülmüş." ifadelerini kullandı.