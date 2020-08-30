50 yaşındaki Seki, "Photoshop yapılmış" şeklinde bir yorum yapan takipçisine şu yanıtı verdi:

En kilolu olduğum dönemlerde bile bacaklarımın ince olduğunu herkes görmüştür. Kilo verince, 'Oynanmış fotoğraflarla' diyorsunuz. Böyle bir yoruma ne gerek vardı!