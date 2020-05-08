Selena, Avrupa Yakası, Gemilerde Talim Var, Adını Kalbine Yazdım, Peri Masalı, Dedektif Biraderler gibi dizilerde oynayan eski Türkiye güzellerinden Deniz Özde Sürmeli, Instagram'dan yayınladığı bir video ile dikkat çekti.

Karantina günlerini kızıyla Ankara’daki evinde geçiren Sürmeli, son paylaşımıyla ile TikTok'ta yeni bir akım başlattı.