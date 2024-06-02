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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü, Moto2'nin İtalya ayağını 13. sırada bitirdi - Motor Sporları Haberleri

        Deniz Öncü, Moto2'nin İtalya ayağını 13. sırada bitirdi

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 7. ayağında 13. oldu. Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 14. cepten başlayarak 13. sırada tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:53 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:53
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        Deniz Öncü İtalya'da 13. oldu
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        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 7. ayağında 13. oldu.

        Moto2'de sezonun 7. yarışı, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 12 tur üzerinden yapıldı.

        ABD'li pilot Joe Roberts, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

        Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise 14. cepten başladığı mücadeleyi 13. sırada tamamladı.

        Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışı, 30 Haziran'da düzenlenecek.

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