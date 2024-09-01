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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü Moto2 kariyerinde ilk kez podyuma çıktı - Motor Sporları Haberleri

        Deniz Öncü Moto2 kariyerinde ilk kez podyuma çıktı

        Motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 12. ayağında 3. oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:29
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        Deniz Öncü ilk kez podyuma çıktı
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        Moto2'de sezonun 12. yarışı, Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte, 19 tur üzerinden yapıldı.

        Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 4. cepten başladığı mücadeleyi 3. sırada tamamladı. 21 yaşındaki Deniz, Moto2'deki ilk sezonunda podyuma çıkmayı başardı.

        Deniz ayrıca 2011'deki Hollanda yarışında 2. sırayı alan Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Moto2'de podyuma çıkan 2. Türk motosikletçi oldu.

        CFMOTO Aspar takımının Büyük Britanyalı pilotu Jake Dixon, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

        San Marino'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 13. yarışı, 8 Eylül'de düzenlenecek.

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