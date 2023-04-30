Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Motor Sporları MotoGP

Deniz Öncü, İspanya'da 9. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2023 Dünya Moto3 Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı.

Giriş: 30.04.2023 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
Deniz Öncü, İspanya'da 9. oldu
AA

Sezonun dördüncü yarışı 4,42 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi. Moto3 sınıfında Red Bull KTM Ajo takımıyla mücadele eden Deniz Öncü, 19 turluk yarışa ilk sıradan başladı.

Damalı bayrağı 8. sırada gören Deniz Öncü, pist sınırı ihlali gerekçesiyle yarış sonrası üç saniyelik zaman cezası aldı ve 9. sıraya geriledi.

Ülkesinde birinci olan Angeluss MTA takımının İspanyol pilotu Ivan Ortola, üst üste ikinci yarışını kazandı. Gaviota GASGAS Aspar M3 takımından Kolombiyalı David Alonso ikinci, Leopard Racing ekibinden İspanyol Jaume Masia üçüncü sırayı aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yurtdışında 376 bin 940 oy verildi
Yurtdışında 376 bin 940 oy verildi
İnce: Üç 'A' ile yöneteceğiz memleketi
İnce: Üç 'A' ile yöneteceğiz memleketi
Kavgayı izlerken başından vuruldu
Kavgayı izlerken başından vuruldu
Yayla dönüşünde facia! 5 kişi hayatını kaybetti
Yayla dönüşünde facia! 5 kişi hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.