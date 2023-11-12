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        Haberler Spor Motor Sporları Diğer Deniz Öncü, 12. sırada bitirdi - Motor Sporları Haberleri

        Deniz Öncü, 12. sırada bitirdi

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Malezya etabını 12. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:49
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        Deniz Öncü, 12. sırada bitirdi
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        Malezya etabı, Selangor eyaletindeki 5,54 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 15 tur üzerinden yapıldı.

        Red Bull KTM Ajo takımı pilotu milli motosikletçi Deniz Öncü, yarışı 12. sırada bitirdi.

        Organizasyonda Hollandalı Collin Veijer birinci, Japon Ayumu Sasaki ikinci, İspanyol Jaume Masia üçüncü oldu.

        Puanını 195'e çıkaran Deniz, şampiyona lideri 246 puanı bulunan Jaume Masia'nın (Leopard takımı) 51 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

        Öncü, 19 Kasım'da Katar etabında mücadele edecek.

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