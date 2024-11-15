Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Deniz bisikletinde facia! Medine'den iz yok | Son dakika haberleri

        Deniz bisikletinde facia! Medine'den iz yok

        Adana'da deniz bisikletiyle Seyhan Baraj Gölü'ne açılan 15 yaşındaki Medine G., dengesini kaybedip suya düştü. Gölde kaybolan Medine için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:11 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz bisikletinde facia! Medine'den iz yok
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Feci olay, dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü’nde meydana geldi.

        DHA'da yer alan habere göre, lise öğrencisi 15 yaşındaki Medine G., kıyıdaki bir işletmeden deniz bisikleti kiralayarak tek başına göle açıldı.

        Bir süre sonra bilinmeyen bir nedenlerle dengesini kaybeden Medine G., suya düştü. Genç kızın suda çırpındığını görenler durumu polise bildirdi.

        GENÇ KIZDAN HABER YOK

        Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, gölde arama çalışmasına başladı. Ancak genç kızla ilgili herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

        ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Dün havanın kararmasından dolayı ara verilen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #kayıp
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        10 milyon liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyon liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Habertürk Anasayfa