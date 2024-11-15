Deniz bisikletinde facia! Medine'den iz yok

Feci olay, dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü’nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, lise öğrencisi 15 yaşındaki Medine G., kıyıdaki bir işletmeden deniz bisikleti kiralayarak tek başına göle açıldı.

Bir süre sonra bilinmeyen bir nedenlerle dengesini kaybeden Medine G., suya düştü. Genç kızın suda çırpındığını görenler durumu polise bildirdi.

GENÇ KIZDAN HABER YOK

Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, gölde arama çalışmasına başladı. Ancak genç kızla ilgili herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dün havanın kararmasından dolayı ara verilen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanıldı.