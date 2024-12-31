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        Haberler Bilgi Magazin Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Deniz Baysal'ın biyografisi

        Deniz Baysal kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Deniz Baysal'ın biyografisi

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı jüri üyeleri ve özel konukları ile izleyicilerin evine konuk oldu. Bu kapsamda programa konuk olan isimlerin hayatı ve kariyeri izleyenler tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Deniz Baysal O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer aldı. Peki, "Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Deniz Baysal hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 23:13 Güncelleme: 31.12.2024 - 23:13
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        • 1

          O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olan Deniz Baysal'ın hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Deniz Baysal, "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. Peki, Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Baysal hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

        • 2

          DENİZ BAYSAL KİMDİR?

          Deniz Baysal 5 Nisan 1991'de İzmir'de doğdu. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

          İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

          Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

        • 3

          Kariyeri

          İlk olarak Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan Beyaz Yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

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