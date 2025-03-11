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        Deniz Baysal: Çocuk istemiyoruz

        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu oyuncu Deniz Baysal oldu. 2019'da müzisyen Barış Yurtçu ile evlenen oyuncu, "Çocuk istemiyoruz. Çok büyük sorumluluk ve bu beni çok korkutuyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:32
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        "Çocuk istemiyorum, beni korkutuyor"
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        Ünlü oyuncu Deniz Baysal, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında samimi açıklamalarda bulundu.

        Baysal, "Bizim sektörde kaprisli olana daha dikkat edilir. O da 'problem çıkarmasın' diyedir büyük ihtimalle ama olan sana olur, arada kalırsın böyle. Bu sefer yeni gelen gençler de, 'Ben ne kadar burnu havada olursam ne kadar kapris yaparsam benim peşimden o kadar insan koşturur' diye bakıyorlar. Bazen projelere bilerek kaprisliler seçiliyor. ‘Bu şimdi bela ama iyi oyuncu’ deniliyor o yüzden devam ediyor. Bela olanlar kara listeye alınsın o kadar insan çalışıyor orada neyin kaprisi tek başına olsan ne yapabileceksin ki..." sözleriyle, bazı meslektaşlarına tepki gösterdi.

        Oyuncu, kilosunun sürekli eleştirilmesine dair rahatsızlığını ise şu sözlerle ifade etti: Her gören ne kadar zayıf olduğumu söylüyor ve çok moralim bozuluyor. Şimdi minik minik istediğim kiloya ulaşmaya ve kilo almaya başladım. O yüzden keyfim yerinde. Bugün tartıldım 51 buçuk kiloyum bir ara 45 kiloya kadar düştüm boyum 1.70 artık hastalık gibi oluyor.

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        2019'da müzisyen Barış Yurtçu ile evlenen oyuncu, annelik hakkında da konuşarak; "Çocuk istemiyoruz ama çocuk sevmediğimizden değil. Çok büyük sorumluluk ve bu beni çok korkutuyor. Kendi psikolojimden çok emin değilim çocuk konusunda o yüzden düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Baysal ayrıca, "Sosyal medyaya girdiğim an anksiyetem tutuyor. Kendi adımı gördüğüm anda titremeye başlıyorum. Bu yüzden uzak duruyorum" dedi.

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        #Deniz Baysal

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