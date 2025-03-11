Deniz Baysal: Çocuk istemiyoruz

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında samimi açıklamalarda bulundu.

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Baysal, "Bizim sektörde kaprisli olana daha dikkat edilir. O da 'problem çıkarmasın' diyedir büyük ihtimalle ama olan sana olur, arada kalırsın böyle. Bu sefer yeni gelen gençler de, 'Ben ne kadar burnu havada olursam ne kadar kapris yaparsam benim peşimden o kadar insan koşturur' diye bakıyorlar. Bazen projelere bilerek kaprisliler seçiliyor. ‘Bu şimdi bela ama iyi oyuncu’ deniliyor o yüzden devam ediyor. Bela olanlar kara listeye alınsın o kadar insan çalışıyor orada neyin kaprisi tek başına olsan ne yapabileceksin ki..." sözleriyle, bazı meslektaşlarına tepki gösterdi.

Oyuncu, kilosunun sürekli eleştirilmesine dair rahatsızlığını ise şu sözlerle ifade etti: Her gören ne kadar zayıf olduğumu söylüyor ve çok moralim bozuluyor. Şimdi minik minik istediğim kiloya ulaşmaya ve kilo almaya başladım. O yüzden keyfim yerinde. Bugün tartıldım 51 buçuk kiloyum bir ara 45 kiloya kadar düştüm boyum 1.70 artık hastalık gibi oluyor.