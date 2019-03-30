Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akkaya, bu kez spor yaparken çekilen görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Ağırlık çalışırken kol kaslarını gösteren Akkaya, takipçilerini şaşırttı. Eski mankenin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.