"TRİBÜNLERE OYNAMAK KOLAY!"

Deniz Akkaya da Söylemezsem Olmaz programında Mehmet Akif Alakurt'a tepki gösterdi. Alakurt'u reklam yapmakla suçlayan Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de sosyal medyada bazı kişilerin mazlumun yanında durarak tribün elde etmek gibi bir amaçları var. Bizde düşene vurma huyu var. Siz böyle konuşarak herkesi zan altında bırakıyorsunuz. Tribünlere oynamak çok kolay. Siz bunları konuşurken buradan ünlü olan insanlara da "Bu insanlar bu yollardan geçti, Erkan Özerman'a masaj yaptı" iması veriyorsunuz. Ayıp değil mi? Sosyal medyadan sallayarak adamlık, duruş olmaz. Varsa söyleyeceğiniz, gerçekten çıkıp mahkemeye verin.