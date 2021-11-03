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Deniz Akkaya'dan Mehmet Akif Alakurt'a sert tepki: Sosyal medyadan sallayarak adamlık olmaz! - Magazin haberleri

Deniz Akkaya'dan Mehmet Akif Alakurt'a sert tepki

Deniz Akkaya, Mehmet Akif Alakurt'un Erkan Özerman hakkındaki taciz iddialara ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Akkaya, Alakurt'un "O işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler" sözlerine "Siz böyle konuşarak herkesi zan altında bırakıyorsunuz. Sosyal medyadan sallayarak adamlık, duruş olmaz" ifadeleriyle karşılık verdi

03.11.2021 - 12:22 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 1997 Best Model birincisi Deniz Akkaya, 2001 Best Model birincisi Mehmet Akif Alakurt'u sert bir dille eleştirdi. Yarışmanın organizatörü Erkan Özerman hakkında çıkan taciz iddiaları, iki eski modeli karşı karşıya getirdi.

  • Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 34. Best Model Türkiye yarışmasında Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci olmuştu. Yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yıldız ise, yarışmanın ardından şoke edici iddialarda bulunmuştu.

  • Birincinin yarışmadan önce belli olduğunu söyleyen Yıldız, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara "Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?" şeklinde mesajlar attığını ve olumsuz cevaplar karşılığında "Yarışmada görürsün!" dendiğini ileri sürmüştü.

  • "KİNLERİNİ KUSUP REKLAM YAPIYORLAR"

    Bir başka yarışmacı Barış Arslan da Yıldız'ın açıklamalarının doğru olduğunu belirterek, "Ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamadım!" ifadelerini kullanmıştı. Basına yansıyan söz konusu iddiaları yalanlayan Erkan Özerman, "Dereceye giremeyenler kinlerini kusup reklamlarını yapıyor." demişti. Özerman, ayrıca olayı yargıya taşıyacağını da belirtmişti.

  • "YOKLAMASINI ÇEKER"

    Uzun süre konuşulan iddialar hakkında Mehmet Akif Alakurt da bir takipçisinin, "Abi, Best Model olayları nedir? Çocuklara ahlaksız teklif yapıldığı iddia ediliyor. O teklifi kabul edenler de derece alıyormuş." mesajına cevap vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Herkes kendisine yakışır, kendisine uygun şekilde mesleğinde ilerler, para kazanır. Şundan emin olun, o işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler. Bildiğim birçok sağlam arkadaşımızın tepkisi her zaman gülüp geçmek olmuştur." demişti.

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