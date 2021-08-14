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Deniz Akkaya: Ben boşa konuşmam! - Magazin haberleri

Deniz Akkaya: Ben boşa konuşmam!

Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya, "Şişman ve çirkin insanlarla muhatap olmak istemiyorum" sözlerini hatırlatan gazetecilere, "Ben boş konuşmam!" yanıtını verdi

14.08.2021 - 11:52 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Deniz Akkaya, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Akkaya, kendisini görüntüleyen muhabirlerlerin sorularını yanıtladı.

  • "BOŞA KONUŞMAM"

    "Şişman ve çirkin insanlarla muhatap olmak istemiyorum. Yeme bozukluğu ve kendine bakmamak duygusal hastalıktır" açıklamasıyla yine gündeme gelen Akkaya, gazetecilerin bu sözlerini hatırlatması üzerine "Artık konu çok yayıldı ama ben boşa konuşmam." dedi.

  • Deniz Akkaya geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve büyük tepki çeken "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum." sözlerini tekrarlamıştı.

  • Akkaya, "Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem." ifadelerini kullanarak tartışma konusu olmuştu.

  • "ÇILGIN YAŞADIM, DURULDUM"

    Gençlik yıllarında çok çılgınlık yaptığını da belirten Akkaya, "Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum. Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim. 'Kırkından sonra azanı teneşir paklar' diyoruz ya, biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız." demişti.

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