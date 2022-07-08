KIZININ ARDINDAN KENDİSİ DE ÜYE OLDU

Richards da kızı gibi aynı siteye üye oldu. 51 yaşındaki oyuncu, KTLA'ya verdiği demeçte kızının kararına da değinerek "Kızımın o sitede hesap açması olumsuz tepkiler almıştı. Bu siteyi ben de duymuştum ama hakkında bilgi sahibi değildim. Sonra öğrenmeye başladım. Bu sitenin yaratıcıları, bütün sosyal medya platformlarının en iyi özelliklerini alıp bir araya getirmişler. Kendi hesabınızın kontrolü sizin elinizde." dedi.

Denise Richards, başka bazı internet siteleri gibi kullanıcı paylaşımlarının onlardan izinsiz olarak başka sosyal medya platformlarına satılmadığını da sözlerine ekledi.