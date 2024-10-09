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        Haberler Magazin 'Dengeler'in özel gösterimi yapıldı

        'Dengeler'in özel gösterimi yapıldı

        'Dengeler' adlı sinema filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Filmin yönetmeni ve başrol oyuncuları, duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:45
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        Cihangir Ceyhan’ın başrolü üstlendiği, Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu, Canan Ürekil, Zamire Zeynep Özdemir ve Meli Bendeli gibi başarılı isimlerin yer aldığı ‘Dengeler’ filminin özel gösterimi, Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları’nda gerçekleşti.

        İstanbul’un arka sokaklarının çarpıcı gerçekliğini sinema perdesine yansıtacak olan ‘Dengeler’ ekibi gösterim öncesi basının sorularını yanıtladı.

        Süleyman Mert Özdemir (Yönetmen): Kıymetli bir film yaptık. Daha önce bir dijital platformda sekiz bölümlük bir hikaye anlatmaya çalıştık. Şimdi bu hikayenin bir paralel evrenini sinema seyircisi ile buluşturuyoruz.

        Cihangir Ceyhan: Filmimizi aslında diziden önce çekmiştik. Aynı karakterlerin, benzer motivasyonla, başka bir bakış açısıyla çekildiği bir film. Belki de seyircilerin aynı rüyayı başka bir zaman görmek gibi bir deneyim olacak. Dizi izleyicilerinin Eksik parçaların tamamlanacağı, çok sevdiği bazı sahnelerin devamının olacağı bir film oldu. Çok emek verdik. Bol gişeler diliyorum.

        Erol Babaoğlu: Filmde diziye göre çok daha konsantre bir iş izleyeceğiz. Aslında bu karakterlerin hiç tanışmadığı halinden başlıyoruz. Dizide 110 üzerinde karakter vardı fakat burada daha az karakter ile epik bir iş izleyeceğiz. Üç farklı karakterin gözünden hikayeyi anlatıyor film. Müthiş bir iş çektiğimizi düşünüyorum.

        Mazlum Çimen: Çektiğimiz film bende hala sorular oluşturduysa bu benim için bir başarıdır. Yaşadığımız ülkenin başka bir yüzü var mıdır diye düşünürdüm. O sorunun içine düştüm ve o sorunun içine düşmek benim için bir zenginlik. Beni bu ekibe dahil eden herkese teşekkür ederim.

        Sabahattin Yakut: Film gerçekçiliğiyle ön plana çıkıyor. En başından beri bu filmde olmak istiyordum. Türkiye’nin görülmeyen yönüne dikkat çekiyor film.

        TANIDIK HİKÂYE, YEPYENİ BİR SOLUK…

        Amatör bir sokak boksörünün hayatta kalma mücadelesine odaklanan 'Dengeler', olayları üç karakterin gözünden aktarıyor. Ferit (Cihangir Ceyhan), İlyas (Erol Babaoğlu) ve Babür (Tanju Bilir), aynı hikayeyi bambaşka dünyalardan nasıl yaşadıklarını ve yollarının birbirleriyle nasıl kesiştiklerini seyirciye sunuyor. Suç ve dramın iç içe geçtiği bu karanlık dünya, ‘Dengeler’ ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

        Inter Yapım imzalı 'Dengeler'in yapımcılığını Can Okan, Ahmet Ziyalar, Sarp Kalfaoğlu üstlenirken yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir oturdu. Senaryosu Sarp Kalfaoğlu’na ait ‘Dengeler’ suçlular, masumlar ve gözden kaybolanların hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

        Filmin konusu: Doğarken öldürdüğü annesine verdiği kalbî sözü tutmak için ringe çıkan sokak boksörü Ferit Kamacı, yenilmesi beklenen müsabakada mafyanın desteklediği profesyonel rakibini nakavt eder. Ferit’in mağlubiyetine bahis oynayan gayrimeşru grupların aksi sonuçla ters düşmesine bir de aynı gece Ferit’in abisi Ali’nin uğradığı suikast eklenince işler iyice karışır. Ferit sevdiği kadınla yeni bir gelecek hayalleri kurarken şimdi hem abisinin intikamını almak, hem de kendini gayrimeşru grupların radarından kurtarmak zorundadır.

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        #Cihangir Ceyhan
        #Dengeler

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