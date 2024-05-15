Denge arayışı: Bazı uzmanların görüşlerine göre ideal tartılma sıklığı rehberi
Günümüzde sağlıklı yaşamın bir parçası olarak kilo kontrolü önemli bir konu haline geldi. Bununla birlikte, kilo kontrolü yaparken bazı insanlar her gün bazıları ise haftada bir tartılmayı tercih ediyor. Peki, ne kadar sıklıkla tartılınmalı? İşte, sizin için bazı uzmanların görüşleri ve önerileri!
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İnsanlar kilo almak veya vermek istediklerinde tartıya çıkarak kilolarını kontrol etme ihtiyacı hissederler. Ancak çoğu insan ne sıklıkla tartılınması gerektiğini bilmiyor olabilir. Haberimizde ''gerçekten düzenli tartılmaya gerek var mı, ne sıklıkla tartılmak gerekir, tartılmak hangi faktörlere bağlı olmalıdır?'' gibi konuları bazı uzmanların görüşlerini paylaşarak derledik. İşte, detaylar...
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KİLONUZ SİZE NE ANLATIYOR?
Tartıldığınızda ölçekte gördüğünüz sayı; yağsız vücut kütlenizin (kaslar, organlar, kemikler ve su ve kan gibi sıvılar) ve yağ kütlenizin (adipoz doku olarak da bilinir) toplamıdır.
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KİLO ORANI HER GÜN DEĞİŞEBİLİR!
Kilonuz, gün içerisinde değişebilir ancak bu gerçekten kilo aldığınız anlamına gelmez. Bunun sebebi kilonun; sıvı alımı, hormon seviyesi ve aktivite düzeyine bağlı olarak değişebilmesidir. Cooper Clinic’te diyetisyen ve beslenme uzmanı olan Meridan Zerner, bu durumun gerçek bir kilo alımı olmadığını söylüyor. Yani kilo vermiş olmak için örneğin yarım kilo yağ kaybettiniz ve bir kilo kas kazandınız, o zaman bu durum ağırlığınızda gerçekten 2 kiloluk bir değişim sağlar.
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KİLODAN ÇOK YAĞ VE KAS ORANI ÖNEMLİDİR
Kilo, tartıya çıktığınızda çıkan ağırlığınızdır ancak bu ağırlık miktarı boya, vücut yağına, kas oranına göre değişebilir ve ne derece sağlıklı bir kiloya sahip olduğunuzu kan değerleri dahil olmak üzere birçok ölçüm sonunda elde edebilirsiniz. Bununla birlikte ne kadar çok kasınız varsa o kadar yağsız vücut kitleniz olur yani vücut yağ yüzdeniz düşük olur.
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Yine de insanlar genellikle tartılarak kaç kiloda olduklarını görmeyi merak edebilirler. Bu konuda yapılan ve Beslenme, Diyetetik Akademisi dergisinde 2015’te yayınlanan araştırmaya göre tartılmak; şekerli gıda alımını azaltmak ve daha az dışarıda yemek yemek gibi durumlara daha çok dikkat edilmesini sağlıyor. Yani kilo kontrol etme alışkanlığı, psikolojik bir hastalığa evrilmediği sürece kilo alımının sağlıklı bir şekilde önüne geçiyor.
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PEKİ KENDİNİZİ NE SIKLIKLA TARTMALISINIZ?
Bu konuda uzmanlar birçok farklı görüşe sahip. Örneğin beslenme uzmanı doktor Susan Kleiner’a göre ne sıklıkla tartılınması gerektiği kişiye bağlı olarak değişebilir. Kleiner bu konuda şöyle bir uyarıda bulundu: Bir kişi için vücut ağırlığınızı her gün kontrol etmek iyi bir şey olabilir. Ya da farklı bir kişi haftada bir kontrol ederek motive kalabilir. Ancak başka biri tartılmanın kendine zarar verdiğini görebilir.
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Mayo Clinic Tıp fakültesinde beslenme ve koruyucu tıp profesörü Donald Hensrud’a göre kilo arttıkça yalnızca yağ değil aynı zamanda vücuda eklenen yağı desteklemek için kas kütlesi de kazanılır. Yani tartıda görülen artmış kilonun tamamı alınan sağlıksız yağdan kaynaklanmaz. Aksine bu kilonun yaklaşık yüzde 20’si ile 35’i kas ve kemik kütlesine eklenen yağsız dokudur.
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ÖZGÜVENİ OLUMSUZ ETKİLERSE TARTILMA SIKLIĞI DEĞİŞMELİDİR
Cooper Clinic’te diyetisyen ve beslenme uzmanı olan Meridan Zerner, araştırmaların çoğunluğunun her gün tartılmanın görünüşünüz, özgüveniniz veya olumlu ivmeniz açısından olumsuz bir etkisi olacağından haftada bir veya iki kez tartılınması gerektiğini aktarıyor.
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Bununla birlikte başka bir uzman olan St. Luke Humphreys Diyabet Merkezi'nde psikolog olan Amy Walters, her gün tartılmak gibi eylemlerin, kendi kendini izlemeye yaradığını ve kilo vermede daha iyi yardımcı olduğunu düşünüyor.
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TARTILMA SIKLIĞI KİŞİNİN DURUMUNA GÖRE DEĞİŞMELİDİR
Sonuç olarak tüm araştırmalara rağmen ne sıklıkla tartılınması gerektiği kişinin psikolojik durumuna bağlıdır. Eğer bu konuda bir takıntısı varsa her gün tartılmaması daha iyidir, ancak takıntısı yoksa istediği sıklıkta tartılabilir.
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Özellikle sabah ilk iş olarak kendinizi tartmanın en iyisi olduğu düşünülüyor. Bu şekilde, bunu bir alışkanlık haline getirmeniz ve tutarlı olmanız daha olasıdır. Yani durum tamamen kişinin fiziksel ve psikolojik durumuna bağlıdır ve doktoruna danışarak hareket etmesi daha iyi olabilir.
Kaynak: Heart, American Heart Association, Health, Web MD