Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan , "Türkiye genelinde şehirler arasındaki mesafeleri kısaltmak ve insanımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla bin 889 kilometre yüksek hızlı tren, bin 786 kilometre hızlı tren ve 429 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 kilometre yeni demiryolu yapım çalışmalarımız devam ederken, 152 kilometrelik hızlı tren hattının yapımı ise ihale aşamasında bulunuyor"

- "2023 yılı hedefleri kapsamında 2 bin 331 kilometrelik hattın proje çalışmaları tamamlanırken, 6 bin 434 kilometre de proje hazırlama çalışmaları devam ediyor. Yeni hat yapımlarıyla 2 bin 323 kilometrelik kesimde sinyalizasyon ve 987 kilometrelik kesimde elektrifikasyon yapım çalışmalarının sürüyor"

Sürecek...