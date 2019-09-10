Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Demirtaş, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dizi terör suçlaması kapmasında tutuklu olarak yargılanıyordu.

Mahkeme,, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunan Demirtaş'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ancak Demirtaş,, daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamadı. Duruşma savcısı ise Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararına itirazda bulundu. Demirtaş'ın yeniden tutuklanmasını istedi. Bu itiraz,, Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı. Mahkeme itirazın reddine karar verdi. Böylece Demirtaş hakkında verilen tahliye kararı kesinleşmiş oldu.