Demirtaş ile Akşener arasında kahvaltı atışması

Geçtiğimiz günlerde Gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş, "Siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler, sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde, bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti lideri Akşener ise, Demirtaş'ın bu sözlerine yanıt vererek, "Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder" dedi.