Demirhindi Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Demirhindi Nasıl Tüketilir?

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Baklagiller familyasına ait olup, Demirhindi cinsine ait tek türdür. Doğu Afrika'da egzotik bir meyve olan demirhindi, dünyanın birçok ülkesinde popülerdir.

Genellikle meyve, balık, sebze ve et yemeklerinde baharat olarak kullanılır. Peki, demirhindi günde ne kadar tüketilmeli?

Demirhindi oldukça yüksek kalorili bir üründür. 100 gr meyve 239 kcal içerir. Şerbet şeklinde tüketmek isterseniz günde 2 bardak yeterli gelecektir.

Demirhindi Nasıl Tüketilir?

Baharatlı tatlı ve ekşi tadı olan egzotik bir meyve olan demirhindi, çeşitli yemeklerin ve tatlıların hazırlanmasında kullanılır. Yemek pişirmede kullanılır. Şekerlemelerin hazırlanmasında koyulaştırıcı olarak aktif olarak kullanılır. Sağladığı lezzetiyle ekşilik ve lezzet katan bir çeşni olarak Hindistan ve Güneydoğu Asya'da körilerde, çorbalarda, soslarda, balık yemeklerinde, sebze yemeklerinde, tavada kızartılmış yemeklerde ve salatalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Geleneksel yemekler için lezzetli bir baharat olarak kullanılır.

Et ve balıkları marine etmek için, çorba ve soslar için baharat olarak kullanılabilir.

Demirhindi posası başka soslarda birlikte kullanılabilir, Latin Amerika ve Asya'da tuzlu ve özel yemeklerde yaygın olarak kullanılan bir baharattır.

Boğaz ağrısını geçirmek için çayından gargara yapılır. Demirhindi mantara karşı koruyucudur aynı zamanda antibakteriyel madde olarak da kullanılır.

Demirhindi Şerbeti Nasıl Yapılır?

Osmanlı padişahlarının çocukları ne zaman doğsa, doğumda ve doğumdan sonra ziyarete gelenlere şerbet dağıtılırdı. Özellikle demirhindi şerbeti o dönem vazgeçilmezdi. Demirhindi şerbeti, Ramazan ayında, özel günlerde (nişan, düğün, söz, sünnet vb.) ve bazı Osmanlı lokantalarında kültürel bir miras olarak sunulmaya devam ediyor. Peki, demirhindi şerbeti nasıl yapılır? İşte malzemeler;

1 adet çubuk tarçın

5-6 adet karanfil

Demirhindi (Ayıklanmış ve 1 gece boyunca suda ıslatılmış)

Yapılışı:

Demihindiyi su dolu tencereye alın, iyice kaynadıktan sonra içine tarçın ve karanfilleri ekleyin. İsteğe göre içine limon ve bal da ekleyebilirsiniz. Ayrıca demirhindinin, detoks (vücuttan toksin ve atıkların atılması) etkisi yaptığı bilinmektedir.

Demirhindi Şerbeti Faydaları

İçerdiği besinler nedeniyle dünyada çok değerli bir üründür. Asyalı şifacıların geleneksel tarifelerine göre, kabuk ve yapraklardan bir kaynatma yapılır ve sıtmayı tedavi etmek için kullanılır.

Bunlar arasında C vitamini, E ve B, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve diyet lifi bulunur. Aynı zamanda demirhindiyi güçlü bir antioksidan ve antiinflamatuar ajan yapan organik bileşikler içerir. Demirhindi şerbeti faydaları ise bu bitki, özellikle kadınlar için çalışan güçlü afrodizyaklardan biridir.

İltihapları iyileştirici etkisi vardır, bu nedenle akut prostat iltihabı durumunda diyete dahil etmek iyidir. Eski dönemlerde geleneksel şifacılar, çocuklarda oluşan bağırsak solucanları için demirhindi şerbetini öneriyordu. Demirhindi içerisinde bulunan asit metabolizma, antioksidan güç, yorgunluk giderici, yağ kontrol etkisi ve bağırsak düzenleyici etkiye sahiptir bu nedenle güzelliğe çok iyi geldiği söylenmektedir.

Ayrıca bol miktarda magnezyum içerir. Kan basıncını düşürür ve anti-inflamatuar ve anti-diyabetik özelliklere sahiptir. Elmadaki 3 mg (100g başına) magnezyum ile karşılaştırıldığında, demirhindi yüksek bir magnezyum içeriğine sahiptir. Demir, kırmızı kan oluşumu ana oluşum olan hemoglobini yapar. Hemoglobinoksijeni alır ve taşır. Bakterisidal, antiviral ve antibiyotik etkileri vardır ve parazitleri azaltır.