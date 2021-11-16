Taksicinin 'eksik para' kavgasında dehşet anları!

DHA

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bindiği taksinin parasını eksik verdiği iddia edilen yabancı uyruklu müşteri ile şoför arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine yabancı uyruklu kişi, minibüse binip, kaçmak istedi. Parasını isteyen taksi şoförü ise izin vermemek için minibüs şoförüne söyleyerek, durmasını istedi.

TAKSİCİ DEMİR SOPAYLA GELDİ

Çıkan tartışmayı gören başka bir taksici ise olay yerine geldi. Yaşanan tartışmanın nedenini öğrenen taksici, meslektaşına yardım etmek için araçtan demir sopa çıkardı.

Minibüsün kapısına gelen taksi şoförü, kaçmaya çalışan yabancı uyrukluyu araçtan indirdi. Kaçmaya çalışan müşteri, taksiciye para verip olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.