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Silivri'de bir doktor, görev yaptığı özel hastanede darp edildi

Sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı meydana geldi. İstanbul Silivri'de 2 şüpheli, özel bir hastanedeki nöroloji doktorunu darp etti. Doktorun odasında ise şüphelilere ait olduğu belirlenen bir demir sopa ile sustalı bıçak bulundu

Giriş: 04.04.2023 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Demir sopa ile doktora saldırdılar!
Demir sopa ile doktora saldırdılar!
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AA

Silivri'de özel hastanede çıkan tartışmada görevli doktoru darp ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde özel bir hastaneye giden E.Y. ve R.D, nöroloji servisinde görevli doktor Hasan M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

DEMİR SOPA VE SUSTALI BIÇAK BULUNDU

Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şüpheli, doktoru darp etti. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, E.Y. ve R.D'yi gözaltına aldı. Doktor odasında şüphelilere ait olduğu belirlenen yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda demir sopa ile sustalı bıçak ele geçirildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan Hasan M, hastanede tedavi altına alındı. Silivri Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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