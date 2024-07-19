DEMİR MASKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.