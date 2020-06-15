Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

MAÇIN DAKİKALARI

17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

21. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ceza alanına ortasında Aissati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

29. dakikada Sacko'nun ceza sahasından vuruşunda kaleci Samassa topu kontrol etti.

40. dakikada Fatih Aksoy'un ceza alanı dışından aşırma vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

Sivasspor, 45. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdaki oyunculardan seken topu altıpasta önünde bulan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etti.

69. dakikada Yasin Öztekin'in sağdan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda savunmadan da seken meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kone, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Claudemir, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş (Dk. 45 Ziya Erdal),Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Yasin Öztekin),Emre Kılınç (Dk. 90 Cofie),Yatabare (Dk. 70 Kone)

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Estupinan (Dk. 45 Onazi) (Dk. 59 Mbamba),Aissati (Dk. 90 Özgür Çek),Sacko (Dk. 70 Sedat Şahintürk),Olcay Şahan (Dk. 45 Lopes),Rodallega

Gol: Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 44 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Kılınç, Dk. 55 Fatih Aksoy, Dk. 77 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor),Dk. 45 Rodallega, Dk. 90 Bergdich (Yukatel Denizlispor)