Demi Moore'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hollywood yapımcısı yüzünden yeme bozukluğu hastalığına yakalandım

"Gençken kendime çektirdiğim çok fazla eziyet var" diyen Demi Moore; "Mükemmel örnek, bana defalarca kilo vermemin söylenmesiydi. Yapımcı beni kenara çekip söyledi. Bu çok utanç verici ve aşağılayıcıydı" diye konuştu.

Ünlü yıldız, bahsettiği yapımcının ve üzerinde çalıştıkları filmin adını vermezken, yapımcının yorumlarının diyet ve egzersiz takıntısını harekete geçirdiğini şöyle anlattı: Bunu içselleştirdim. Kendime karşı bu kadar işkence ve sertliğe, gerçekten aşırı davranışlara nasıl sürüklendiğim ve kim olduğumun neredeyse tüm değerini bir şekilde bedenime yüklediğim durum, tamamen benimle alakalıydı.