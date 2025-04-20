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        Haberler Dünyadan Demi Moore'dan Oscar itirafı: Kazanamadığımı biliyordum - magazin haberleri

        Demi Moore'dan Oscar itirafı: Kazanamadığımı biliyordum

        Demi Moore, bu yıl favoriler arasında gösterilmesine rağmen kazanamadığı Oscar'a dair duygularını anlatırken; "O an kazanamadığımı biliyordum" itirafında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 10:34 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:34
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        "Kazanamadığımı biliyordum"
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        Demi Moore, bu yılki Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalındaki Oscar'ı Mikey Madison'a kaptırmasına dair duygularını paylaştı. Time Dergisi tarafından '2025'in En Etkili 100 Kişisi' listesine dahil edilen Moore, dergiye verdiği röportajda, tören sırasında içgüdüsel olarak ödülün kendisine gelmeyeceğini hissettiğini söyledi.

        Gençleşmek için sıra dışı bir yola başvuran ileri yaştaki bir oyuncuyu canlandırdığı 'The Substance' (Cevher) filmindeki performansıyla ödül sezonuna damga vursa da Oscar'a uzanamayan Demi Moore; "Reklam arasında menajerime eğilip 'Sanırım Mikey kazanacak' diye fısıldadım. Nasıl bildiğimi bilmiyorum ama biliyordum" dedi.

        Demi Moore'un dediği gibi de oldu. 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ı 'Anora' filminin başrol oyuncusu Mikey Madison'a verildi.

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        Ödülün Madison'a gitmesiyle içinin rahatladığını ifade eden Demi Moore; "Sakin ve özgüvenliydim. İçim burkulmadı, bu tarz şeyler hissetmedim. Sadece her ne olacaksa ona güvendim ve güveniyorum" dedi.

        İlk Oscar adaylığından eli boş dönen 62 yaşındaki oyuncu, 'Anora' filminin 25 yaşındaki yıldızı Madison'a karşı kaybettiği Oscar töreninin ardından; "Mikey Madison'ı çok tebrik ederim. Bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

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        #Demi Moore
        #oscar

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