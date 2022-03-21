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Demi Moore'dan Bruce Willis'e: Karma ailemiz için teşekkürler

Demi Moore, 22 yıl önce boşandığı eşi Bruce Willis'in doğum gününü kutladı. Mutfakta Willis ile birlikte objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, o anları, "Mutlu yıllar, karma ailemiz için teşekkürler" ifadeleriyle paylaştı

21.03.2022 - 15:39 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Üç kız çocukları olan Demi Moore-Bruce Willis çiftinin 1987'de başlayan evlilikleri 2000 yılında sona ermişti. Ancak eski eşlerin iletişimi ayrılığa rağmen hiç kopmadı.

    Model Emma Hemming ile evli olan ve buna rağmen 2 sene önce pandemi sürecinin başında eski eşi ve çocuklarıyla birlikte kendisini karantinaya alan Willis, 19 Mart'ta 67 yaşına bastı.

  • "KARMA AİLEMİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

    Moore da eski eşi Willis'in doğum gününü birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı. Ünlü oyuncu, evinin mutfağında verdikleri bu pozu, "Mutlu yıllar Bruce... Karma ailemiz için teşekkürler." ifadeleriyle yayınladı. Demi Moore'un gönderisi çok sayıda yorum yağmuruna tutuldu.

  • KALPLİ YANIT

    Willis'in eşi de Moore'un bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Bruce Willis ile evliliğinden iki kız çocuğu bulunan Hemming, ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojileriyle yanıt vermeyi ihmal etmedi.

  • "BOŞANMANIZA RAĞMEN İYİ GEÇİNMENİZ GÜZEL BİR DURUM"

    Bir sosyal medya kullanıcısı da Demi Moore'a, "Sizin karma aileniz, benim kendi karma aileme örnek oldu ve bu işe yarıyor, herkes mutlu..." yorumunu yaptı.

    Başka bir takipçisi ise Moore ile Willis'in boşanmalarına rağmen iyi geçinmelerinin ve yakın olmalarının güzel bir durum olduğu görüşünü savundu.

  • COVID-19 KARANTİNASINDA DA BİRLİKTELERDİ

    Öte yandan 2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli olan Bruce Willis, 2 yıl önce eski eşi Demi Moore'u ve kızlarını ziyaret etmiş ve ardından Moor'un evinde kalmaya devam etmişti.

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