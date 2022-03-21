"BOŞANMANIZA RAĞMEN İYİ GEÇİNMENİZ GÜZEL BİR DURUM"

Bir sosyal medya kullanıcısı da Demi Moore'a, "Sizin karma aileniz, benim kendi karma aileme örnek oldu ve bu işe yarıyor, herkes mutlu..." yorumunu yaptı.

Başka bir takipçisi ise Moore ile Willis'in boşanmalarına rağmen iyi geçinmelerinin ve yakın olmalarının güzel bir durum olduğu görüşünü savundu.