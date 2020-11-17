"BAŞKA BİRİNİN ORTAĞI OLACAĞIM"

28 yaşındaki şarkıcı, nişan yüzüğü fotoğrafını sosyal medya hesabından "Küçük bir kızken, babam bana ‘küçük ortak’ derdi hep. Bana göre çok mantıklıydı. Ve bugün bu kelime yine mantıklı geliyor ama bugün resmen başka birinin ortağı olacağım" notuyla paylaşmıştı.