"ESTETİK" YANITI

Bir kullanıcı ise Demet Şener'e, "Şimdi de çok güzelsiniz ama o zamanlar sade güzelliğiniz bambaşka... Estetik insanı ne kadar da olsa doğal halinden uzaklaştırıyor." ifadeleriyle görüşünü belirtti.

Ünlü isimden o takipçisine yanıt gecikmedi. Konuyla alakalı açıklama yapan Şener, "Estetiğim yok yüzümde ne yazık ki... Dilimde tüy bitti ama ben 150. kez tekrar yazayım. Sadece dudak dolgum var, o da 20 yıldır sanırım. 26 yıldır değişen kemik yapım olabilir mi? 45 yaşına geldim. Elbet değişim olur yüzde..." ifadelerini kullandı.