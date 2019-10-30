Avni Küpeli bu mesajının ardından 2. Sayfa programına da şu açıklamayı yaptı:

Demet Şener oğlumuzla İbrahim Kutluay'a nispet yapmak için evlendi. Evlendiğinden beri oğlumuzla hiç görüşemedik. Bizi oğlumdan kopardı. Oğlum ve Demet'le barışma söz konusu bile olamaz.