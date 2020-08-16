Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Demet Şener, geçtiğimiz gün Etiler'de bir kuaförde görüntülendi. Şener, yaklaşık 2 saat içeride bakım yaptırdı.

Eski manken, daha sonra çıkışta aracına binerek oradan uzaklaştı.