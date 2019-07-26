Günün erken saatlerinde oğlu Ömer Kutluay ile birlikte alışveriş merkezine gelen Şener, muhabirleri fotoğraf isteğini kırmadı.

Eski eşi İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde ayrılmalarına rağmen çocuklarına yansıtmamaya çalışan Şener, gün boyu oğlu ile birlikte doyasıya vakit geçirdi. Alışveriş turu sonrası çocuk eğlence merkezine de giden anne oğul burada da eğlendikten sonra baş başa yemek yiyerek günlerini tamamladılar.