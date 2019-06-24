Demet Şener, 2005 yılında evlendiği İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eski manken, geçtiğimiz aylarda işadamı Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şener 3 gün önce, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli nikahtan sonra 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu. İşte Küpeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Anne ve babam, Demet ile tanışmadı. Ailem, biraz daha ağır hareket etmemizi istedi ama bizim bir an önce beraber yaşama isteğimiz ağır bastı. Benim isteğim ve ısrarım üzerine hızlı gelişti. En kısa zamanda ailemle Demet bir araya gelecek. Nikaha 3 gün kala anne ve babama söylemem onların tepkisini çekti. Anne ve babamın düğüne katılmaması bir burukluk getirdi. Annem 'Biraz ağırdan alın Demet'in ailesiyle tanışalım' dedi.

Cenk Küpeli eşi Demet Şener'in hamile olduğu iddialarına da; "Kesinlikle öyle bir şey yok. Çocuk ileride düşünebiliriz ama şuan evliliğimizin tadını çıkarıyoruz ileriki dönemlerde göreceğiz nasip." yanıtını verdi.