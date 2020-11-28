Demet Şener: Her şey yolunda - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Demet Şener, önceki akşam Bebek'teki bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Şener, pandemi sürecinde markasının satışlarının ne durumda olduğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demet Şener, "Her şey yolunda. Satışlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. İnternet üzerinden satış yapıyoruz" şeklinde konuştu.