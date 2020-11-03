Demet Şener: Her şey yolunda - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Demet Şener, önceki akşam eşi Cenk Küpeli ile birlikte Bebek'te seyir halinde görüntülendi. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini gören Şener, aracının camından açıklamalarda bulundu.

Demet Şener, "Her şey çok güzel gidiyor. Yemek yedik. Şimdi evimize dönüyoruz" diyerek, yoluna devam etti.